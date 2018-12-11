В Алматы в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали семь человек
Причины ДТП предстоит выяснить.
Фото : Объектив.kz11 декабря 2018, 08:15
Две автомашины столкнулись лоб в лоб в микрорайоне "Шанырак-2" на пересечении улиц Жанкожи батыра и Сабыра Рахимова, сообщает Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, машина ZAZ Chance ехала по улице Жанкожи батыра в южном направлении, и не доезжая до улицы Сабыра Рахимова водитель не справился с рулевым управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Nissan Almero.
В столкновении пострадали семь человек – водитель ZAZ и пять человек из Nissan Almero. Одного пассажира на месте осмотрели врачи и отпустили, остальных шестерых пострадавших отвезли в больницу.
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