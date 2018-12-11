Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

Причины ДТП предстоит выяснить.

Фото : Объектив.kz11 декабря 2018, 08:15

Две автомашины столкнулись лоб в лоб в микрорайоне "Шанырак-2" на пересечении улиц Жанкожи батыра и Сабыра Рахимова, сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, машина ZAZ Chance ехала по улице Жанкожи батыра в южном направлении, и не доезжая до улицы Сабыра Рахимова водитель не справился с рулевым управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Nissan Almero.

В столкновении пострадали семь человек – водитель ZAZ и пять человек из Nissan Almero. Одного пассажира на месте осмотрели врачи и отпустили, остальных шестерых пострадавших отвезли в больницу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты