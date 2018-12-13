Кредитование перерабатывающего сегмента в РК забуксовало

Годовой рост банковских займов в отрасль составил мизерные 0,2%. Для сравнения, кредитные вливания в добычу нефти и газа подскочили сразу на 35% за год, а по горнодобывающей сфере рост займов превысил 10%.

На конец октября 2018 года кредитование промышленности в Казахстане достигло почти 2 трлн тенге. Основная доля (почти 65%) кредитования традиционно приходится на обрабатывающую промышленность, размер кредитного портфеля достиг 1,2 трлн тенге, сообщает Zakon.kz ссылкой на исследование energyprom.kz.

На горнодобывающую промышленность пришлось 21,3%, или 407,2 млрд тг; на прочие отрасли промышленности (электроэнергетика, водоснабжение, газо- и теплоснабжение, рекультивация отходов и т. д.) — 14%, или 269 млрд тенге.

Несмотря на то, что общий кредитный портфель промышленной сферы увеличился на 1,3%, распределение внутри ссудного портфеля отрасли неравномерно.

Так, кредитование горнодобывающей промышленности увеличилось на 10,2%, в то время как обрабатывающей отрасли — лишь на 0,2%, а кредитование прочих промышленных отраслей, напротив, сократилось на 5,2%.

По словам президента РК, обрабатывающая промышленность и несырьевой сектор будут постоянно поддерживаться. Нурсултан Назарбаев поручил выделить на это ещё 500 миллиардов тенге, планируется осуществление перехода от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности.

"Именно эффективные будут больше поддерживаться, и они получат больше денег", — сказал он в ходе телемоста по запуску индустриальных проектов в декабре текущего года.

Также президент подчеркнул, что необходимо стимулировать развитие экономики «простых вещей», для этого нужно направить усилия на импортозамещение экономически сложных потребительских товаров.

"По моему поручению будет предоставлена дополнительная ликвидность в размере 600 млрд тенге на кредитование приоритетных проектов банков второго уровня. Особенно надо обратить внимание на лёгкую промышленность, которую мы забыли когда-то. Просто надо внимательно посмотреть, какие крупные предприятия создадим, чтобы лёгкая промышленность давала то, что людям надо повседневно", — добавил Назарбаев.

За последние 5 лет для обрабатывающей отрасли не характерно сокращение кредитного портфеля, однако кредитование увеличивается в разных темпах.

Так, наибольший рост кредитного портфеля на конец октября наблюдался в 2016 году — на 21,4%. Напомним, что летом 2016 года после перезагрузки и актуализации ключевой программы развития производственного сектора — ГПИИР — холдинг "Байтерек" привлекал дополнительно три бюджетных кредита на общую сумму 97,9 млрд тенге. Средства были предназначены АО "Банк развития Казахстана" и

АО "БРК-Лизинг" для финансирования ими инвестиционных проектов в ГПИИР и ДКБ-2020. Также ГПИИР способствовала кредитной поддержке сегмента переработки через ещё одну формацию "Байтерека" — фонд "Даму".

С тех пор темпы роста падали.

К ноябрю 2018 года наибольшие темпы годового роста ссудного портфеля отмечены в металлургической промышленности (+37,4%, до 305,2 млрд тг) и в производстве текстильных изделий и одежды (+24,2%, до 33,3 млрд тг).

Замыкает тройку лидеров по приросту кредитных вливаний производство автотранспортных средств: +21,6%, до 74,4 млрд тг.

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