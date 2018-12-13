Массовое отравление школьников произошло после урока химии в Алматинской области

Дети пожаловались на тошноту, головокружение и боли в животе.

В поселке Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области 11 детей попали в больницу с отравлением после урока химии, сообщает Sputnik Казахстан.

"Во врачебную амбулаторию села Каракемер обратились ученики 7 "Б" класса средней школы имени Орынбетова, пожаловались на неприятные запахи в классе, после урока химии, где присутствовало 27 детей. У 11 детей появились жалобы на тошноту, головную боль, головокружение, боли в животе в виде спазма, судорожная готовность наблюдалась у одной девочки", — заявили в управлении здравоохранения Алматинской области.

Дети были направлены на санитарном автомобиле в сопровождении медицинских работников в Центральную районную больницу.

В приемном покое ЦРБ у школьников были взяты промывные воды из желудка и проведено симптоматическое лечение. Кроме того, детям было сделано УЗИ брюшной полости, ЭКГ, их осмотрели детский кардиолог, ЛОР-врач, невропатолог и психолог.

В ведомстве отметили, что с момента поступления дети находились под наблюдением, в динамике общее состояние улучшилось. Сегодня утром школьники были выписаны домой.

Полиция Алматинской области также организовала соответствующую проверку. По информации ведомства, "по факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 Уголовного кодекса (Ненадлежащее выполнение обязанности по обеспечению жизни и здоровья детей)".

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