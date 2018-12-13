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Полицейские ищут автора рассылки о похищении ребенка в Жамбылской области

В полиции подчеркнули, что актов киднеппинга в данном населенном пункте не зарегистрировано.

Фото : Открытые источники13 декабря 2018, 20:42

Аудиозапись, распространенная через мессенджер WhatsApp о, якобы, похищенном ребенке в городе Каратау Таласского района во время возвращения со школьных занятий, не нашла своего подтверждения, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Как подчеркнули в полиции, актов киднеппинга в данном населенном пункте не зарегистрировано.

"В настоящее время сотрудниками департамента полиции Жамбылской области ведутся поисковые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию. Просим жителей региона не паниковать и доверять только официальным источникам", — сообщили в ведомстве.


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