YouTube подвел итоги года и получил свыше 10 миллионов дизлайков

Рекордное количество дизлайков в YouTube набрало видео от YouTube.

Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года, разместив ролик Rewind 2018, в котором собраны отсылки к самому просматриаемому контенту на сайте. Вместе с этим официальное видео Google установило антирекорд, став лидером по дислайкам, сообщает Вести.Ru.

Согласно счетчику, YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind понравился 2,1 миллиона человек, но "дислайкнули" еще впятеро больше — свыше 10 миллионов пользователей. Для сравнения, у клипа Baby Джастина Бибера, который на протяжении почти восьми лет считался самым ненавистным видео, 9,8 миллиона "дислайков". При этом ролик YouTube просмотрели 120 миллионов раз, а клип канадского певца — более 2 миллиардов.

YouTube публикует видеоитоги Rewind каждый год с 2011-го. По традиции, он вбирает в себя самых запомнившихся персонажей, мемов, пранков, шоу и песен года. Обычно официальное видео Google нравятся миллионам человек, не нравится — лишь паре сотен тысяч.

Исключением стал 2018-й: сообщество YouTube раскритиковало компанию за то, что итоговой ролик был сделан для рекламодателей, а не зрителей и авторов контента. В комментариях к Rewind 2018 пользователи жалуются, что узнали всего несколько человек, а начинается видео с появления американского актера Уилла Смита, который начал вести YouTube-влог только в этом году и сумел набрать 4,2 миллиона подписчиков.

"Люди спрашивают, где сам PewDiePie [самый популярный блогер на YouTube, на которого подписано более 76 миллионов человек] или его борьба с T-Series? Где Шейн Доусон, у которого было, возможно, самое успешное шоу на YouTube в этом году? — пишет актер и блогер Филлип ДеФранко. — А как насчет отсылок к KSI и Логану Полу, который сделал одно из крупнейших в истории мероприятий с оплатой за просмотр?".

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