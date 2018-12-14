Убийство трехлетней давности раскрыто в ЗКО

Убит мужчина был во дворе собственного дома в Аксае 8 октября 2015 года.

Сотрудники полиции ЗКО задержали подозреваемых в убийстве, совершенном в 2015 году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Сотрудники следственных и оперативных подразделении Департамента полиции ЗКО совместно с сотрудниками отдела полиции Бурлинского района задержали лиц, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, убийства мужчины", - сообщили в полиции.

Причем отмечается, что убит мужчина был во дворе собственного дома в Аксае 8 октября 2015 года.

"Судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде "содержание под стражей". Досудебное расследование ведёт Следственное управление ДП ЗКО по ч.2 ст.99 УК (Убийство).

По результатам досудебного расследования будет принято окончательное процессуальное решение и виновные понесут наказание по закону.

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