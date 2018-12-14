В Алматы столкнулись Toyota и Hyundai: образовался большой затор

В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai, ее забрали медики в больницу для более детального осмотра.

В Алматы из-за аварии на проспекте Суюнбая образовалась большая пробка, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Суюнбая, недалеко от улицы Богдана Хмельницкого. Hyundai Accent и Toyota Avalon ехали вверх по Суюнбая: Hyundai двигался в правом ряду, Toyota – в среднем. Водитель Toyota решил перестроиться вправо, и сделал это перед Hyundai.

Перед Avalon притормозила другая машина, водитель которой садил клиентов. Владелец Hyundai не ожидал такого маневра, резко затормозил и повернул влево, но аварии избежать не удалось. Hyundai ударил Toyota в бок, последнюю развернуло и отбросило на обочину, к столбу.

В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai, ее забрали в больницу для более детального осмотра.

В верхнюю сторону на проспекте Суюнбая образовался большой затор.

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