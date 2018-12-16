Google посвятил Doodle Дню Независимости РК

Google поздравил Казахстан с Днем Независимости.

Google создала дудл в честь Дня независимости Казахстана и поздравила казахстанцев с праздником. На главной странице компания разместила развевающийся флаг Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на компанию.

"На сегодняшнем Doodle изображен флаг Казахстана, который был официально принят в 1992 году, когда евразийская страна стала суверенным государством. Изображения солнечных лучей, степного орла и орнаментов нации имеют золотистый цвет на фоне небесно-голубого поля, отражая честность, верность и целостность", - сообщили в Googe.

Расположенный между Россией и Европой, Казахстан является одной из самых разных стран мира с более чем 130 различными этническими группами и 17 религиозными конфессиями. Сегодня Казахстан празднует годовщину обретения независимости от бывшего Советского Союза в 1991 году.

"У всего населения Казахстана выходной день на работе и в школе, праздничные концерты и культурные мероприятия, проводимые в таких городах, как Алматы и Астана, а также семейные праздники и праздники. по всей стране. С Днем Независимости, Казахстан!", - говорится в поздравлении компании.

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