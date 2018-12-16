В Петропавловске автобус упал на деревья
Причины произошедшего ДТП пока неизвестны.
Фото : pkzsk.info16 декабря 2018, 08:54
Маршрутный автобус съехал с дороги на обочину и упал на деревья в Петропавловске, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Стволы нескольких деревьев задержали автобус и не дали ему упасть полностью на бок. Причины произошедшего ДТП пока неизвестны, как и то, находились ли пассажиры в салоне или он был пустым. Аварии с участием городского общественного транспорта в последнее время участились.
Петропавловцы в социальных сетях предполагают, что виной ДТП неопытные водители и гололед на дорогах.
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