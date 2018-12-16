Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В День Независимости во всем Казахстане ожидаются осадки

Повсеместно пройдут осадки, местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра,

Фото : Устинка LIVE16 декабря 2018, 09:30

РГП "Казгидромет" сообщил прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 декабря, передает Zakon.kz.

16 декабря в воскресенье в Казахстане повсеместно пройдут осадки, местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, в Акмолинской и Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман и метель, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях — гололед.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангыстауской области днем местами сильный осадки, Жамбылской, Кызылординской, днем Карагандинской областях местами ветер 15-20, в Жамбылской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем Алматинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, днем Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель и гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 16 декабря.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты