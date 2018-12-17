В 802 км от Алматы произошло землетрясение
Сведений об ощутимости нет.
Фото : Известия17 декабря 2018, 10:32
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 802 километрах от Алматы, передает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 декабря 2018 года в 07:08:19 часов Алматинского времени (17 декабря 2018 в 01 час. 08 мин. 19 сек. по Гринвичу)зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 802 км на юго-запад от г. Алматы на границе Афганистана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.9.
Магнитуда MPV 5.3.
Координаты эпицентра 37.22° с.ш. 71.54° в.д.
Глубина 120 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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