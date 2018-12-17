Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В 802 км от Алматы произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

Фото : Известия17 декабря 2018, 10:32

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 802 километрах от Алматы, передает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 декабря 2018 года в 07:08:19 часов Алматинского времени (17 декабря 2018 в 01 час. 08 мин. 19 сек. по Гринвичу)зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 802 км на юго-запад от г. Алматы на границе Афганистана и Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.9.
Магнитуда MPV 5.3.
Координаты эпицентра 37.22° с.ш. 71.54° в.д.
Глубина 120 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты