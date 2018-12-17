В 802 км от Алматы произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 802 километрах от Алматы, передает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 декабря 2018 года в 07:08:19 часов Алматинского времени (17 декабря 2018 в 01 час. 08 мин. 19 сек. по Гринвичу)зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 802 км на юго-запад от г. Алматы на границе Афганистана и Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.9.

Магнитуда MPV 5.3.

Координаты эпицентра 37.22° с.ш. 71.54° в.д.

Глубина 120 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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