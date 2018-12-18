Меладзе и Джанабаева впервые показали младшего сына

Супруги отправились на новогоднюю елку.

Звездная пара скрывает свою личную жизнь от фотографов. Несмотря на то, что у супругов растут двое сыновей, их снимки редко попадают в светскую хронику. Младший сын Лука на днях сходил вместе с родителями на детскую елку. Это было первое появления мальчика на публике.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева являются частыми гостями на светских мероприятиях и телевизионных съемках. Но супругов редко можно увидеть на людях вместе со своими детьми, частную жизнь которых они старательно оберегают. На днях их младший сын вышел в свет вместе с родителями. Четырехлетний Лука посетил новогоднее представление от известного ювелирного бренда.

На мероприятии Меладзе и Джанабаева вместе с сыном позировали фотографам. Мама крепко держала мальчика за руку и прижимала к себе, а малыш был явно напряжен и даже не улыбался. Вполне вероятно, что ребенка напугали яркие вспышки камер, к которым ему еще придется привыкать.

Пара долго оберегала детей от публичной жизни в том числе из-за постоянных нападок хейтеров. Несмотря на то что Альбина Джанабаева вот уже четыре года является официальной женой Валерия Меладзе, ее до сих преследуют негативные высказывания от поклонников певца. Многие до сих пор считают, то она незаслуженно занимает место жены, разбив настоящую семью, ведь в первом браке с супругой Ириной у музыканта родилось три дочери.

Долгое время их связь была тайной. Джанабаева забеременела и родила от Меладзе первого сына Константина, когда официальная жена даже не подозревала секретном романе. На момент свадьбы с певцом их сыну Константину было уже 10 лет, а вскоре родился и младший наследник пары Лука.

Напомним, что Валерий Меладзе женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" в 2014-м. В прошлом же году певец вместе со своей экс-супругой Ириной гулял на свадьбе старшей дочери Инги. Девушка устроила шикарную вечеринку в Марокко, где, естественно, присутствовали родители. Певец даже спел несколько своих хитов и замечательно провел время со своей прежней семьей.

Источник: СтарХит

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