В Москве четырнадцатилетний узбекистанец покончил жизнь самоубийством в прямом эфире

Тинейджер в своем последнем послании (запись сохранилась на странице в соцсети) говорил, что ему все надоело, и обращался к своим друзьям.

Тело мертвого 14-летнего школьника обнаружили прохожие у дома на востоке Москвы. Рядом с трупом лежал его телефон, в котором сохранилась трансляция: подросток вел ее в прямом эфире за минуту до гибели, сообщает MK.RU.

Мальчик жил в полной семье. Отец — гражданин Узбекистана (в настоящее время находится на родине), мать — гражданка РФ (уроженка Узбекистана), работает кассиром. Со слов сотрудников социальных служб, семья часто переезжает с места на место, курсирует между Узбекистаном и Россией. Подросток был единственным ребенком в семье и часто менял школы (дольше полугода в одной не учился). В настоящее время семья проживает в съемной квартире в очень скромных условиях, мать много проводит времени на работе.

Школьник большую часть свободного времени играл в компьютерные игры, а в остальное обычно был предоставлен самому себе. Так случилось и 16 декабря. Он гулял на улице, пил алкоголь, а около 21.30 забрался на 16-й этаж одного из жилых домов. Там он вышел на общий балкон, откуда запустил прямой видеоэфир в социальной сети. Тинейджер в своем последнем послании (запись сохранилась на странице в соцсети) говорил, что ему все надоело, и обращался к своим друзьям. На тот момент в прямом эфире видео смотрели два человека. Один комментатор всячески отговаривал школьника от необдуманного шага. Другой был настроен прямо противоположно. Позже в комментариях под постом между недоброжелателем и родственниками погибшего разгорелась полемика. Включение длилось чуть больше трех минут. Через несколько секунд школьник был уже мертв.

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