Ош объявили новой культурной столицей тюркского мира
Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.
Фото : Соцсети19 декабря 2018, 06:00
Город Ош в Кыргызстане объявлен Культурной столицей тюркского мира 2019 года, передает Trt.net.
Соответствующее решение принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании постоянного совета министров культуры стран Тюрксой.
Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что следующее заседание постоянного совета министров культуры стран Тюрксой пройдет в городе Ош.
Генсек Тюрксой Дюсен Касеинов пригласил туристов посетить новую Культурную столицу тюркского мира - Ош.
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