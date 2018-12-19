Ош объявили новой культурной столицей тюркского мира

Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.

Город Ош в Кыргызстане объявлен Культурной столицей тюркского мира 2019 года, передает Trt.net.

Соответствующее решение принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании постоянного совета министров культуры стран Тюрксой.

Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что следующее заседание постоянного совета министров культуры стран Тюрксой пройдет в городе Ош.

Генсек Тюрксой Дюсен Касеинов пригласил туристов посетить новую Культурную столицу тюркского мира - Ош.

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