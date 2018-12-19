Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год рассказали в Нацбанке

Национальный банк продолжит проведение денежно-кредитной политики в соответствии с принципами инфляционного таргетирования.

Правлением Национального банка одобрены основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2019 год. Документ содержит меры денежно-кредитной политики в 2018 году, а также целевые ориентиры, принципы и направления политики на 2019 год, сообщает Zakon.kz.

"Национальный банк Казахстана продолжит проведение денежно-кредитной политики в соответствии с принципами инфляционного таргетирования. В рамках среднесрочной стратегии Национальный банк снижает целевой коридор инфляции в 2019 году на один процентный пункт, - сообщили в Нацбанке. - Основная цель в 2019 году – сохранение уровня инфляции в коридоре 4-6% на конец года".

Как отмечается, при проведении денежно-кредитной политики Нацбанк будет принимать решения, которые будут воздействовать на инфляцию на среднесрочном горизонте, т.е. будут направлены на достижение целевого уровня ниже, но близко к 4% в 2020 и последующих годах. Основным инструментом политики остается базовая ставка.

Для достижения целей по инфляции Нацбанк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции и других параметров. При этом базовая ставка в реальном выражении будет удерживаться на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.

В 2019 году решения по базовой ставке будут приниматься 8 раз в соответствии с установленным графиком.

"Национальный банк Казахстана продолжит следовать режиму свободно плавающего обменного курса. В 2019 году также продолжатся работы по развитию каналов трансмиссионного механизма и инструментов денежно-кредитной политики. Повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики будет способствовать стабилизация финансового сектора. Меры Национального банка будут направлены на дальнейшее повышение прозрачности и предсказуемости политики, рост доверия к проводимой политике и якорение инфляционных ожиданий", - заключили в финрегуляторе.

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