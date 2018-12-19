Сильный пожар в Бразилии уничтожил около 600 жилых домов

Предварительная причина пожара - взрыв бытового прибора в одной из квартир.

Почти 600 домов уничтожил пожар в бразильском Манаусе. Жертв нет, пострадали четыре человека. Власти эвакуируют людей: оставшихся без жилья временно размещают в школах и ратушах, сообщает Вести.Ru.

По сообщениям местных СМИ, огонь не удалось ликвидировать до сих пор. Предварительная причина пожара - взрыв бытового прибора в одной из квартир.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!