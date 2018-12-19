Сильный пожар в Бразилии уничтожил около 600 жилых домов
Предварительная причина пожара - взрыв бытового прибора в одной из квартир.
Фото : Comments.UA19 декабря 2018, 18:56
Почти 600 домов уничтожил пожар в бразильском Манаусе. Жертв нет, пострадали четыре человека. Власти эвакуируют людей: оставшихся без жилья временно размещают в школах и ратушах, сообщает Вести.Ru.
По сообщениям местных СМИ, огонь не удалось ликвидировать до сих пор. Предварительная причина пожара - взрыв бытового прибора в одной из квартир.
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