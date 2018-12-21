В Ташкенте устроили самосуд над матерью-одиночкой из-за переписки в соцсетях

Шахзода Хусанова рассказала, что трое женщин ворвались в ее дом и устроили "самосуд" после ее переписки с парнем Т.Ш. в мессенджере Telegram.

28-летняя мать двух детей из Ташкента Шахзода Хусанова заявила, что оказалась жертвой "самосуда". По ее словам, унизившие ее женщины остаются безнаказанными и продолжают угрожать ей. Молодая женщина рассказала "Озодлику", что 4 октября, ворвавшиеся в ее дом три женщины избили ее и побрили ее налысо.

Как утверждает Шахзода Хусанова, нападение на нее произошло на глазах ее малолетних детей. Это зрелище негативно отразилось на их детской психике, говорит женщина.

В заключении Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Узбекистана говорится, что Хусановой нанесена "травма легкой степени тяжести". В документе также сказано, что волосы женщины сбриты машинкой, имеются кровоподтеки на локте, плече, руке и бедрах, а также ссадины и следы зубов на теле.

Шахзода Хусанова рассказала, что обратилась с жалобой в РОВД Юнусабадского района. Однако, по ее словам, сотрудники районной милиции специально затягивают расследование этого дела.

В телефонном разговоре с репортером сотрудник РОВД Юнусабадского района ограничился лишь кратким ответом о том, что заявление Шахзоды Хусановой принято и зарегистрировано.

Юрист из Ташкента Умид Давлетов, ознакомившийся с делом Шахзоды Хусановой, говорит, что у милиции нет никаких оснований для затягивания этого дела или отказа в возбуждении уголовного дела.

– Если кто-то ворвался в чей-то дом, нанес хозяину дома телесные повреждения или ограбил его личное имущество, то это дело решается в уголовном порядке. То есть, рассматривается как разбойное нападение. В отношении обвиняемых должна быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу, – пояснил юрист.

Как сообщили "Озодлику" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, "4 декабря дело Шахзоды Хусановой было изучено в надзорном порядке и передано в Следственный отдел Юнусабадского РОВД".

Шахзода Хусанова рассказала, что трое женщин ворвались в ее дом и устроили "самосуд" после ее переписки с парнем Т.Ш. в мессенджере Telegram. Женщина говорит, что среди напавших на нее была и супруга ее виртуального собеседника.

Как говорится в документах правоохранительных органов, ворвавшиеся в дом Ш.Хусановой женщины повалили ее на пол и начали брить ее голову машинкой. От удара женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя поняла, что напавшие на нее женщины унесли с собой ее золотые украшения.

– Придя в себя, я позвонила на 02. В дом пришел инспектор по имени Саидазим и зарегистрировал мое заявление, – говорит мать-одиночка, ставшая жертвой "самосуда".

По словам ташкентского адвоката Умида Давлетова, узбекское законодательство не рассматривает "самосуд", как преступление. "Если кто-то наказал другого, это будет квалифицироваться поэтапно, нанесение телесных повреждений, разбой и другое", – сказал адвокат.

Наблюдатели отмечают рост числа самосудов в Узбекистане. Они говорят, что число случаев "самосуда" в стране растет из-за слабой правовой системы и говорят о необходимости ее реформирования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!