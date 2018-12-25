Мать-одиночка с детьми живет в гараже в Алматинской области

Татьяна Патанина все еще надеется, что ей удастся наказать виновника пожара и построить новый дом.

Жительница Алматинской области уже больше года не может доказать, что ее дом сгорел по вине соседа. Женщина считает: причиной возгорания могла стать неисправная печь. Якобы из-за нее в соседнем строении начался пожар, после чего пламя перекинулось и на ее дом. За считанные минуты большая семья осталась на улице. Сейчас мать-одиночка с детьми живет в гараже. На нормальное жилье, уверяет женщина, денег нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

От двухэтажного каркасно-камышитового дома Татьяны Патаниной сейчас остались только обугленные стены и залитая водой мебель. Строение за считанные секунды выгорело почти полностью. Больше года мать-одиночка пытается доказать, что в пожаре виноват сосед.

- Очаг возгорания идет от этой печки, но эту печку он разобрал буквально через неделю. В халатах, в ночнушках были - это потом нас люди одели, а пока дом горел, мы в силиконовых тапках стояли. У меня две девочки вообще простыли. У старшей гной в почках, у средней дочери ожог гортани, надышалась, и легкие болят, - рассказывает Татьяна Патанина.

Погорельцам удалось снять начало пожара на видео. На кадрах видно, как из-под кровли вырывается густой дым, а позже и языки пламени. Тушили огонь всем селом.

- Мы, когда проснулись, тут спасать уже было нечего. Все сгорело! Люди бегали и еще пытались потушить, но пламя было сильным, и потом оба строения, кажется, были из камыша. Мы до сих пор помним эту трагедию, несмотря на то, что уже год прошел, - вспоминает Акмарал Нусипбай.

После пожара семья перебралась в небольшой гараж, который переоборудовали во времянку. В ней Татьяна живет с тремя детьми, младшему из которых исполнилось девять лет. Женщина рассказывает, заработанных денег едва хватает на продукты и оплату кредита. Его семья оформила незадолго до пожара. Женщина хотела достроить дом.

За год сгоревший дом Татьяны серьезно просел. Женщина говорит, что жить в нем уже невозможно. Фундамент дал трещины, а стены строения покосились и могут рухнуть в любой момент.

Решить конфликт с виновником пожара женщина пыталась сначала мирно. Но ничего не получилось. Тогда Татьяна обратилась в суд, но и там дело не сдвинулось с мертвой точки.

- Они наняли себе второго адвоката, а под меня они постоянно копают и что-то ищут. Постоянно какая-то причина, и суд откладывается. Уже декабрь месяц, сколько времени прошло, и ничего нет, - говорит Татьяна Патанина.

Татьяна Патанина все еще надеется, что ей удастся наказать виновника пожара и построить новый дом. Пока же встречать Новый год семье придется в гараже.

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