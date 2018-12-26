Сеть супермаркетов в Бразилии начала принимать к оплате криптовалюты

Теперь посетители магазина Oásis Supermercados в Рио-де-Жанейро смогут расплатиться за покупки цифровыми деньгами.

Крупная сеть супермаркетов в Бразилии Oásis Supermercados начала принимать к оплате криптовалюты. Управляющий компании Дуглас Андради рассказал, что посетители магазина в Рио-де-Жанейро теперь могут рассчитаться за покупки биткоинами, Bitcoin Cash и Litecoin, пишет РБК со ссылкой на Finance Magnates.

"Оплачивать криптовалютами легко, похоже на оплату кредитной картой. Клиент говорит, какой валютой он хочет расплатиться, оператор вбивает сумму в реалах, а система сама проводит конвертацию. Затем нужно отсканировать QR-код, и все", — сказал Андради.

Для этого сеть супермаркетов сотрудничает с сервисом CoinWISE. Вывод криптовалют в фиат будет происходить каждые три дня.

В Бразилии не запрещен новый вид активов, все больше местных компаний начинают их поддерживать. Клиенты строительной фирмы Technisa могут получить скидку в 5% при оплате биткоинами, Bitcoin Cash и Litecoin принимают транспортные компании Brasil Sul и Viação Garcia и оператор метро Metrô Brasília.

В декабре прошлого года стартап Dash объявил о партнерстве с бразильской платформой CoinBR. После этого альткоин начали принимать к оплате в 13 000 магазинах.

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