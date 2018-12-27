Казахстанцы должны предоставить операторам связи IMEI-коды своих смартфонов

Тотального отключения сотовой связи с 1 января не будет.

Как пояснили в министерстве информации и коммуникаций, если человек попытается поставить свою сим-карту в незарегистрированный "мобильник", связь работать не будет. В целом же, как говорят эксперты, регистрация IMEI-кодов производится в целях защиты, а не для слежки за казахстанцами, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Сбор данных, в частности ИИН, необходим для привязки к телефону и сим-карте. Такой метод поможет в случае кражи оперативно отследить гаджет. Нововведение позволит легализовать все мобильные устройства казахстанцев. По данным МВД, только в уходящем году было украдено 38 тысяч смартфонов.

"Сотовый телефон можно использовать и в противоправных действиях или деяниях. Его, допустим, если украдут, вы куда пойдете? В МВД. Пишете заявление. Сотрудники МВД потом начинают следственные мероприятия для того, чтобы найти этот телефон. Регистрация значительно облегчит им поиск такого телефона. Кроме того, запуск данной системы сделает невозможным использование данного телефона, не зная учетных записей. То есть, не зная на кого он зарегистрирован", - говорит И.О. председателя комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко.

Зарегистрировать мобильные телефоны, модемы, планшеты, "умные часы" и прочие устройства казахстанцы должны до первого января. В частности, необходимо предоставить операторам сотовой связи IMEI-коды своих мобильников: набрать определённую комбинацию или отправить смс-сообщение.

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