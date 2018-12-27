БРК поддержал казахстанский экспорт услуг по строительству золотоизвлекательной фабрики в КР

БРК поддержал казахстанский экспорт услуг по строительству золотоизвлекательной фабрики в Кыргызстане

АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" Холдинга "Байтерек") предоставил банковские гарантии в сумме до 37,8 млн долларов сроком до двух лет и одиннадцать месяцев в отношении услуг ТОО "AAEngineering Group" по строительству золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Джеруй" в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Гарантия БРК распространяется на исполнение обязательств "AAEngineering Group" перед заказчиком по строительству фабрики с объектами инфраструктуры и хвостовым хозяйством, а также на возврат авансового платежа, уплаченного заказчиком, в случае неисполнения вышеуказанных обязательств.

"Сделка примечательна тем, что, во-первых, БРК впервые в своей деятельности использует такой инструмент, как банковская гарантия, в отношении услуг в целом, а также в отношении экспорта услуг, в частности. Во-вторых, сделка структурирована таким образом, что в ней участвует наша сестринская организация - АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", которая обеспечила страховое покрытие гарантий БРК. Мы рады использовать синергию сотрудничества дочерних компаний Холдинга "Байтерек" с тем, чтобы содействовать развитию казахстанского несырьевого экспорта, а также экспорта услуг казахстанских инжиниринговых компаний", - подчеркнул Старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Владимир Ли.

Строительство золотоизвлекательной фабрики на кыргызском месторождении "Джеруй" мощностью 1,3 млн переработки руды в год планируется завершить в 2020 году.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Казахстанская компания ТОО "AAEngineering Group" реализует проекты в горнодобывающей отрасли "под ключ" - от разработки концепции (scoping study), ТЭО по международным стандартам (JORC), проектно-сметной документации до запуска и эксплуатации горных производств.

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