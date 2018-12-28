Годовалый ребенок умер в ВКО

Мертвого малыша обнаружили рядом со спящим отцом.

В ВКО при странных обстоятельствах погиб годовалый ребенок. Малыша обнаружили мертвым рядом со спящим отцом в одной из квартир Зыряновска, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный сайт YK-news.kz.

27 декабря утром к спасателям обратилась жительница Зыряновска, которая вернулась с работы и не могла попасть в собственную квартиру. В жилье, по ее словам, находились супруг и годовалый ребенок. Муж почему-то не открывал дверь.

После того, как спасатели попали в квартиру, они обнаружили спящего мужчину. Рядом лежал ребенок, который не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть малыша.

В прокуратуре Зыряновского района сообщили, что по данному факту ведется расследование. Точную причину смерти предстоит установить.

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