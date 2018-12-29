Министр Касымбек отметил положительную динамику по основным отраслям экономики

С начала 2018 года на 9-20% упали цены на основные виды металлов.

Положительную динамику по основным отраслям экономики, курируемых министерством индустрии и инфраструктурного развития, по итогам полугодия отметил глава этого ведомства Женис Касымбек на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

В транспорте показатель составил - 3,1%, в строительстве - 9,3%, в промышленности показатель увеличился на 4,3%. В отраслях промышленности рост отмечается в горнодобывающей отрасли (рост на 9,1%), в водоснабжении (рост на 3,3%). Индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 98,2%.

"Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана в основном со снижением производительности труда в металлургии, которая занимает более 40% в отрасли. Несмотря на общий рост производства на 3,7% (черной металлургии на 1,4% и в цветной металлургии на 5,5%), показатель по производительности труда в металлургии снизился на 7,4%, что связано со снижением цен на основные металлы", - сказал министр.

По его словам, с начала 2018 года на 9-20% упали цены на основные виды металлов (по информации Лондонской биржи металлов с 20 декабря 2017 года по 20 декабря 2018 года, на что повлияло влияние торговых войн между США и КНР, укрепление доллара).

"В частности, снижены цены на цинк на 20% (с 3217 тыс. дол./тонну до 2600 тыс. дол./тонну); алюминий на 8% (с 2091 тыс. дол./тонну до 1922 тыс. долларов США/тонну); медь на 13% (с 6 924 тыс. дол./тонну до 6014 тыс. дол./тонну); свинец на 23% (с 2542 тыс. дол./тонну до 1961 тыс. дол./тонну); серебро на 9% (с 16,2 тыс. дол./унцию до 14,8 тыс. дол./унцию)", - сообщил он.

В производстве фармацевтических продуктов в прошлом году производительность составила 138,3%. В текущем году по причине высокой базы показатель сократился на 17,4%. В текущем году проведены ремонтные работы на предприятии АО "Химфарм" (доля 45 %), в результате чего снижены объемы производства в натуральном выражении на 24% (с 1 052 585 кг до 804 168 кг).

"На снижение производительности труда в обрабатывающей промышленности повлиял рост численности занятых. По итогам полугодия 2018 года количество занятых выросло на 45,1 тыс. человек или на 8,9 % к аналогичному периоду 2017 года (с 505,5 до 550,6 тыс. чел – без учета самозанятых). Несмотря на снижение, в ряде курируемых секторов динамика по показателю положительная", - сказал он.

По его словам, в машиностроении производительность увеличилась на 11,5%, химической промышленности на 9,2%, легкой промышленности на 1,6%.

В разрезе регионов производительность труда по итогам полугодия текущего года выросла в 9 регионах: Кызылординской (153,9%), ЗКО (126,3%), Мангистауской (122,9%), Костанайской (108,7%), Актюбинской (105,3%) Павлодарской (104,7%), Акмолинской (104,2%), Карагандинской (100,2%) областях и Алматы (108,0%).

"Вместе с тем, в отдельных регионах наблюдается сокращение по показателю", - добавил он.

Касымбек попросил премьер-министра поручить регионам принять необходимые меры по обеспечению роста производительности труда в обрабатывающей промышленности, так как это один из ключевых индикаторов, характеризующих эффективность реального сектора экономики.

"Стоит отметить, что еще одним из сдерживающих факторов роста производительности труда является технологический уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности. На сегодняшний день более 80% предприятий обрабатывающей промышленности все еще используют ручной труд или имеют полуавтоматизированное производство (согласно исследованиям, проведенным Институтом Фраунхофера в 2017 году). То есть все еще находятся на этапе перехода к полной автоматизации", - сказал министр.

Для изменения ситуации, он считает необходимым простимулировать предприятия к инвестициям в модернизацию через развитие финансовых инструментов поддержки, включая увеличение объемов и доступности долгосрочного финансирования; ужесточение требований к проектам, получающим господдержку, в части применения передового оборудования и технологий. А также продолжить реализацию запланированных мер по цифровизации промышленности, в том числе в части повышения технологических требований и стандартов к предприятиям.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!