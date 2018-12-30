В массовом ДТП на Илийском тракте пострадали несколько человек

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Пытавшегося последовать за ним пассажира остановила девушка.

В ночь на 30 декабря на Илийском тракте произошло ДТП, в результате которого госпитализированы три человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Nissan Prairie двигалась по Илийскому тракту в северном направлении. На участке трассы между Альмерек и Покровкой, она увидела, как ей навстречу на высокой скорости движется кроссовер Lexus RX.

По словам водителя, она растерялась, хотела уйти вправо, но заметив справа автомобиль, попыталась увернуться, но не слишком успешно.

Лобового столкновения удалось избежать, Lexus прошел боком, оторвав у Nissan заднее колесо, продолжил движение и через несколько метров врезался в двигавшиеся за Nissan автомобили ГАЗель, Toyota Avensis и LADA Priora, собрав их в кучу.

Водитель Lexus скрылся с места происшествия. Его пассажир попытался последовать за ним, но девушка из Nissan схватила его, не дав убежать. С ее слов, сломала при этом ногти.

Троих пассажиров Toyota госпитализировали. Одного с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

На месте ДТП образовалась большая пробка. Сотрудники дорожной полиции умело ее "разрулили", в короткие сроки очистив дорогу для движения.

По дорожно-транспортному происшествию ведется досудебное расследование. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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