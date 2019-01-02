В Магнитогорске прогремел новый взрыв

Три человека погибли.

В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом сообщает региональные издания со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, установленный в маршрутном такси.

В экстренных службах города подтвердили информацию о загоревшемся микроавтобусе. Три человека погибли. Уточняется, что среди погибших детей нет. Предварительной причиной ЧП называется неисправность газового оборудования автомобиля.

Позже ряд региональных СМИ сообщил, что маршрутка взорвалась при задержании предполагаемых террористов, подозреваемых в причастности к взрыву жилого дома. Очевидцы заявили, что при захвате "Газели" слышали взрывы и видели несколько сотрудников ОМОНа.

Следов взрывчатки на месте обрушения дома в центре Магнитогорска не обнаружено.

Следственный Комитет на появившуюся информацию о криминальной версии трагедии. Утверждается, что взрывотехники исследовали разобранные части завала и не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Работа по установлению причин взрыва ведется в круглосуточном режиме. Этим делом занята следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о девяти погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.

Источник: Lenta.ru

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