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Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей.

Фото : Пресс-служба МЧС России2 января 2019, 10:43

Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, передает РИА Новости.

"По данным на утро, извлечено 11 тел", - сказал представитель пресс-центра регионального управления МЧС России.

Трагедия в Магнитогорске

Около 4:00 мск (7:00 аст) в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей - 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.


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