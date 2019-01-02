Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших
В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей.
Фото : Пресс-служба МЧС России2 января 2019, 10:43
Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, передает РИА Новости.
"По данным на утро, извлечено 11 тел", - сказал представитель пресс-центра регионального управления МЧС России.
Трагедия в Магнитогорске
Около 4:00 мск (7:00 аст) в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.
В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей - 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.
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