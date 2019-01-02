Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей.

Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, передает РИА Новости.

"По данным на утро, извлечено 11 тел", - сказал представитель пресс-центра регионального управления МЧС России.

Трагедия в Магнитогорске

Около 4:00 мск (7:00 аст) в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей - 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его доставили в Москву. Остается неизвестной судьба порядка 30 человек.

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