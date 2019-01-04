Задержан подозреваемый в убийстве матери павлодарец

Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.

О трагедии, которая произошла в ночь с 1 на 2 января павлодарцы узнали из социальных сетей, передает pavlodarnews.kz.

В ответ на официальный запрос агентства в департаменте полиции информацию подтвердили.

- Сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Павлодара по подозрению в убийстве своей матери и покушении на убийство родственника 40-летний мужчина. Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, - сообщается в ответе ведомства.

На странице "Клуб Добряков" в Instagram волонтеры открыли сбор на похороны погибшей Веры Измайловой, сообщив, что в реанимации с ножевыми ранениями находится и племянник пожилой женщины. Силами неравнодушных павлодарцев сбор средств уже закрыт.

Другая волонтерская организация "Сердца Павлодара", помогающая бездомным животным, обеспокоена судьбой собаки, которая осталась в опечатанной полицией квартирой.

Cейчас на страничке "Сердца Павлодара" зоозащитники ищут передержку, чтобы спасти животное от усыпления.

Светлана Воронова.

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