Мать Дениса Тена: Ни секунды не верила в простое автоворовство

Денис вступил в схватку с преступниками, потому что его спровоцировали, уверена мать прославленного спортсмена.

Оксана Тен, мать погибшего казахстанского фигуриста, дала показания в суде по делу об убийстве Дениса Тена. Женщина уверена, что преступление против ее сына было спланировано, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

"С самой первой секунды я не поверила в то, что это простое автоворовство. Это не только мое материнское чувство и интуиция. Почему я не могу согласиться с тем, что произошло. Я знала реакцию Дениса, он оценивал все молниеносно. Чтобы так повести себя, нужно было Дениса спровоцировать. То, что это так и было, подтверждают слова подозреваемых на допросе", — заявила Оксана Тен.

Денис Тен, по словам матери, часто бывал за границей и пребывание в Казахстане всегда было ограниченным, о чем многие знали.

Женщина подчеркнула, что расследование прошло хорошо, но она не верит в то, что убийство было не спланировано.

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