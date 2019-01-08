Полицейские выступили в суде в качестве свидетелей по делу об убийстве Тена

Один из стражей правопорядка, приехавший на место по вызову, наложил жгут на бедро пострадавшего.

Полицейские-свидетели, первыми прибывшие на место убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена, выступили на судебном процессе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Командир взвода дорожно-патрульной службы города Ердос Еркимбек в тот день, 19 июля 2018 года, заступил ответственным по роте.

"Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Шевченко — Байсеитовой произошла драка и кого-то порезали ножом. Я на место прибыл за шесть минут. Выехав на Абылай хана, стал отрабатывать ориентировки. Когда подошел на место происшествия, то увидел лужу крови. Я подошел к человеку, наложил жгут выше раны. Тогда я еще не знал, что это Денис Тен. Он лежал лицом вниз. Прибыла скорая. Зеркала лежали возле Тена. Также лежали два рюкзака", — заявил Еркинбек.

По словам Еркинбека, когда он прибыл на место, там уже находился инспектор по делам несовершеннолетних, имя которого не разглашается.

"Я у инспектора расспросил, в чем были одеты подозреваемые, и сообщил их приметы по рации полицейским", — пояснил полицейский.

Сотрудник дорожно-патрульной службы Алмалинского района Адалбай Сержан, также прибывший на место ЧП, сообщил, что свидетель, который вплотную видел, что происходило, подумал, что "молодые люди дурачатся".

"Он рассказал, что сначала подумал, будто парни балуются. Когда один из них упал, только тогда понял, что это серьезно. Как утверждал свидетель, были еще люди, но мы их не смогли найти. Поэтому взяли показания одного свидетеля", — уточнил Сержан.

Прославленный казахстанский фигурист Денис Тен погиб от рук автоворов, которые нанесли ему ножевые ранения. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, однако получил удары ножом в бедро и скончался от потери крови.

На следующий после убийства день были задержаны двое подозреваемых — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали их предполагаемую сообщницу — Жанар Толыбаеву. Мужчин обвиняют в разбое и убийстве, женщину — в недонесении о преступлении. В ходе расследования стало известно, что Толыбаева была в нескольких метрах от места трагедии.

Судебный процесс проходит на казахском языке с переводом, председательствует судья Кеншилик Абдельдинов.

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