Пожар в Кокшетау унёс жизнь человека

дет следствие и проводится экспертиза, для определения точной причины и времени смерти.

В Кокшетау выясняют причины пожара в пятиэтажном доме, в котором погиб человек. Возгорание произошло днем в квартире на втором этаже, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Из пятиэтажки пожарные эвакуировали 25 жильцов, никто не пострадал. Огонь на соседние квартиры не перекинулся, но на месте возгорания обнаружили уже без признаков жизни 46-летнего хозяина.

Тело отправили в морг, сейчас идет следствие и проводится экспертиза, чтобы определить точную причину и время смерти.

Галина Базаева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!