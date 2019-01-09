Пожар в многоэтажке Атырау: эвакуированы 30 человек

Скончался мужчина.

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице имени Кунанбаева. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 30 человек, среди которых 6 маленьких детей.

"К сожалению, в одной из квартир был обнаружен задохнувшийся угарным газом мужчина", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Причины возникновения пожара выясняются.

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