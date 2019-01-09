Пожар в многоэтажке Атырау: эвакуированы 30 человек
Скончался мужчина.
Фото : из открытых источников9 января 2019, 06:43
Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице имени Кунанбаева. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 30 человек, среди которых 6 маленьких детей.
"К сожалению, в одной из квартир был обнаружен задохнувшийся угарным газом мужчина", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Причины возникновения пожара выясняются.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953157-6081b101abe2b2320d14daf43c910499
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...