Россия закупила юани, иены и евро вместо доллара

Самые высокие доходы среди фактических портфелейных валютных активов показал юань.

Банк России снизил долю доллара в международных резервах до 21,9 процента и одновременно нарастил долю евро (32 процента) и китайских юаней (14,7 процента). Об этом говорится в "Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте", передает Lenta.ru.

Регулятор также нарастил долю прочих валют в резервах с 12,4 процента до 14,7 процента. К прочим валютам Банк России отнес активы в фунтах стерлингов, японских иенах, канадских и австралийских долларах и швейцарских франках.

Самые высокие доходы среди фактических портфелейных валютных активов за период с июня 2017 года по июнь 2018-го показал юань (3,2 процента годовых). Доходность доллара составила 0,35 процента годовых. Евро показала отрицательную величину - минус 0,17 процента годовых.

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