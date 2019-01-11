Два человека погибли в Шымкенте из-за газа

Еще один несчастный случай произошел в Таразе.

В Шымкенте произошло два несчастных случая с угарным газом, в результате которых погибли два человека, передает Zakon.kz со ссылкой на оперативное сообщение АО "КазТрансГаз Аймак".

Один из инцидентов произошел 10 января в 8 часов вечера в микрорайоне Ынтымак на улице Суюнбая. В диспетчерскую АДС поступило сообщение, что предположительно произошло отравление угарным газом с летальным исходом парня 1997 года рождения.

Аварийная бригада при обследовании выяснила, что в ванной комнате установлен проточный водонагреватель без дымохода. Договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствует. Причины обстоятельства выясняются.

Похожий случай произошел 5 января: отравление угарным газом с летальным исходом получила девочка 2005 года рождения.

Аварийная бригада установила, что в доме нарушение монтажа установки газоприборов: в ванной комнате установлены самодельный отопительный котел и проточный водонагреватель. Гофрированная труба выведена через стену на улицу под крышу. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.

Причины несчастного случая будут выяснены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

10 января в микрорайоне Самал города Тараза произошел хлопок газа. Два человека оставили на кухне чайник на плите. Дверь на кухню была закрыта, люди распивали спиртное. Затем они вышли на кухню покурить, и произошел хлопок скопившегося газа.

Пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести, в квартире ударной волной выбита оконная рама, пожара не было. Пострадавшие находятся в ожоговой больнице.

С начала отопительного сезона только в Шымкенте и Туркестанской области от отравления угарным газом погиб 21 человек, из них четверо - из-за установки газового водонагревателя в ванной комнате, где он категорически запрещен.

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