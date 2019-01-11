Добрый самаритянин из Нью-Йорка вернул казахстанке потерянные в метро 10 тыс. долларов

В прошлом месяце он нашел сумку Тулемаганбетовой с деньгами на платформе в метро.

Казахстанка Айя Тулемаганбетова потеряла в прошлом месяце в метро Нью-Йорка большую сумму денег. Накануне ей их вернул житель города, которого СМИ прозвали добрым самаритянином, передает Zakon.kz со ссылкой на newyork.cbslocal.com.

Как сообщает издание, Айе Тулемаганбетовой вернул 10 тыс. долларов Ричард Таверна из Верхнего Вест-Сайда. В прошлом месяце он нашел сумку Тулемаганбетовой с деньгами на платформе в метро.

Сама женщина рассказала, что эти деньги предназначались на рождественские подарки своим детям.

"Ричард - чрезвычайно честный человек, и то, что он сделал, изменило (мое) представление о том, как люди живут в Соединенных Штатах", - сказала Тулемаганбетова.

Помимо устной благодарности, женщина пожертвовала 1000 долларов на благотворительность для детей, а Ричарду подарила золотую статуэтку, символизирующую силу и честь в Казахстане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!