Машина на крыше "въехала" на территорию АЗС на Талгарском тракте

Пострадал один человек.

На Талгарском тракте в пос. Туздыбастау произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Carina двигался в сторону города. Mercedes направлялся в сторону Талгара, и по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Водитель Toyota пытался избежать столкновения, взял правее, но получил удар по касательной. После этого водитель потерял управление и перевернулся. Далее машину на крыше протащило на территорию АЗС.

Как рассказали очевидцы, водитель Mercedes после ДТП попытался скрыться. Но его догнали, привезли на место происшествия, и передали прибывшим полицейским.

В результате ДТП водитель Toyota получил травмы, его госпитализировали.

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