Кредиты по ксерокопиям: в Жамбылской области выявили мошенниц

Одна работала на ксерокопии, другая оформляла по копиям документов кредиты на граждан.

В Кордайском районе Жамбылской области сотрудники полиции выявили мошенническую схему и задержали ее организатора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

6 января сотрудники отдела криминальной полиции Кордайского района задержали 26-летнюю жительницу села Кордай. Женщина работала реализатором в магазине, расположенном около ЦОНа Кордайского района. Кроме того, она на ксероксе копировала гражданам документы, чаще всего удостоверения личности.

Снимая копии документов в двух экземплярах, женщина оставляла один экземпляр себе и передавала знакомой, работавшей оператором в АО "Казпочта". Ее знакомая открывала счета на имя граждан без их ведома, после чего передавала карточный счет и карточку подозреваемой, которая оформляла онлайн-кредит на граждан и переводила денежные средства на эти карточки, и при поступлении денежных средств снимала разные суммы.

Подозреваемая полностью признала свою вину.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 190 ч.2 п.4 УК РК.

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