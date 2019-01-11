Короткое замыкание произошло в моторном отсеке.

В пятницу, 11 января, в Алматы задымился пассажирский автобус, передает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, в 20:51 на пульт "101" поступило сообщение о задымлении в моторном отсеке автобуса по адресу: Алмалинский район, пр. Назарбаева, около д. 161. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 20:56.

Произошло короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке маршрутного автобуса марки Yutong, без последующего горения.

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