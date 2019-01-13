Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в Германии
Нерожденный ребенок умер.
Фото : © AFP 2018 / Thomas Kienzle13 января 2019, 01:55
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу вечером беженец напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах. 25-летняя гражданка Польши получила опасные для жизни ранения и была прооперирована.
На данный момент ее состояние оценивается как стабильное, однако ее ребенок скончался от полученных при нападении повреждений.
Нападавший был задержан. Прокуратура и полиция начали расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953656-8430f41ba88af70e6f111cc67cfb02bb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...