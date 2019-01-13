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Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в Германии

Нерожденный ребенок умер.

Фото : © AFP 2018 / Thomas Kienzle13 января 2019, 01:55

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу вечером беженец напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах. 25-летняя гражданка Польши получила опасные для жизни ранения и была прооперирована.

На данный момент ее состояние оценивается как стабильное, однако ее ребенок скончался от полученных при нападении повреждений.

Нападавший был задержан. Прокуратура и полиция начали расследование.


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