Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 13 января

Неустойчивая погода сохраняется на западе и северо-западе страны.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние отрог антициклона, в связи чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель и усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами низовая метель, туман. В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Алматинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Мангыстауской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ночью местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы днем -4°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем -13°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 13 января.

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