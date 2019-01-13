Стив Бушеми овдовел
Звезда Голливуда женился в 1987 году.
Фото : © AFP 2018 / Robyn Beck13 января 2019, 16:15
Супруга известного актера Стива Бушеми скончалась в возрасте 64 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на TMZ.
Джо Андрес умерла несколько дней назад. Похоронили ее 9 января. Причины смерти не сообщаются.
Андрес работала хореографом и художником. В 1996 году написала сценарий и сама сняла короткометражный фильм Black Kites, в котором сыграла одну из ролей.
Пара поженилась в 1987 году, а в 1991 году у них родился сын.
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