Стив Бушеми овдовел

Звезда Голливуда женился в 1987 году.

Супруга известного актера Стива Бушеми скончалась в возрасте 64 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на TMZ.

Джо Андрес умерла несколько дней назад. Похоронили ее 9 января. Причины смерти не сообщаются.

Андрес работала хореографом и художником. В 1996 году написала сценарий и сама сняла короткометражный фильм Black Kites, в котором сыграла одну из ролей.

Пара поженилась в 1987 году, а в 1991 году у них родился сын.

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