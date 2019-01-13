Миллионер Рахимбаев предложил снять фильм о "Кара майоре"

Легендарный воин-афганец отметил свой 71-й день рожденья.

Казахстанский миллионер Айдын Рахимбаев выступил с предложением снять фильм про легендарного казахстанского воина-афганца Бориса Керимбаева, также известного как "Кара майор", сообщает Zakon.kz.

Увидев, что Борис Керимбаев отмечает свой день рождения, Айдын Рахимбаев решил его поздравить и заявил о том, что он готов финансово поддержать идею съемок фильма о казахстанце "в формате "9-ой роты". В нашем случае это был бы, например, "2 батальон". Замечательный был бы пример для подрастающего поколения!"

"Было бы здорово, если бы министерство обороны поддержало бы в обеспечении военной техникой и военными, Минкультуры - реквизитом, киностудией, а мы, бизнесмены, бюджетом. Талантливые режиссеры, продюсеры и актеры у нас в стране есть. На юге страны похожие пейзажи, некоторые сцены можно снять и в Таджикистане. Получился бы настоящий народный фильм о народных героях, которые еще живы и могли бы помочь правдиво воспроизвести и передать все моменты", - пишет Рахимбаев.

"Правильную идеологию о чести, отваге и подвигах ради своей Родины мы должны формировать сами! P. S. Казактын аныздагы емес, шын омiрдегi батырлары жайлы жастарга айту барлыгымыз ушiн мiндет деп санаймын. Сол кезде улттык идеологиянын калыптасуына жагдай да курылады, ал жастарда ынта пайда болады".

Айдын Рахимбаев - казахстанский предприниматель, контролирующий акционер и председатель совета директоров девелоперской BI Group. Инициатор и председатель попечительского совета общественного фонда «Дом мамы». Входит в список самых богатых людей Казахстана. В 2017 году вошел в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана, заняв 18 строчку. Занимается благотворительной деятельностью. Женат, имеет семерых детей.

Борис Тукенович Керимбаев - полковник в отставке ВС РК, участник Афганской войны, ключевой участник противостояния советских войск и Ахмад Шах Масуда. Накануне, 12 января, Борис Тукенович отметил свой 71-й день рожденья.

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