Подсудимый о Тене: Он и не думал убегать, не испугался

Нуралы Киясов рассказал о том, что вынудило его пойти на кражу зеркал с автомобилей.

Уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов сознался в убийстве фигуриста Дениса Тена и рассказал, как произошло преступление, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

В убийстве спортсмена обвиняются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, которые, предположительно, снимали зеркала с автомобиля Тена.

Киясов сообщил, что познакомился с Кудайбергеновым в феврале 2018 года на автомойке на пересечении Рыскулова - Петрова. Толыбаеву подсудимый узнал через ее подругу за несколько дней до гибели фигуриста.

У Киясова были романтические отношения с девушкой по имени Мансура, которая была от него беременна. Мужчине требовались деньги, чтобы помогать ей.

"18 июля ориентировочно в 17:00 я вернулся домой. Дома были Жанар, брат с супругой и Арман. Ближе к 18:00 Жанар ушла в баню. Оставшись наедине с Арманом, я попросил у него денег. Мне нужны были деньги на лекарства Мансуре, на оплату коммунальных услуг. Но у Армана не было денег", - рассказал Киясов.

В ночь с 18 на 19 июля Кудайбергенов, Киясов и Толыбаева поехали в магазин. Киясов и Толыбаева остались возле машины, а Кудайбергенов произвел покупки.

Друзьям Кудайбергенов сообщил, что купил нож.

"19 июля мы вышли из съемной квартиры. Я не знаю город, поэтому Арман говорил, куда мне ехать. Мы заметили три припаркованные машины, Арман сказал, что мы можем снять зеркала с этих машин. Он сначала предложил остаться мне в автомобиле, но я вышел за ним. Сказал, что тоже хочу посмотреть. И Жанар пошла за нами", - дал показания Киясов.

Вдоль дороги, по его словам, стоял белый автомобиль. Кудайбергенов отдал Киясову сумку, а сам надел перчатки.

"Мы подошли к машине, он принялся снимать зеркало с левой стороны и положил его в сумку. Людей на тот момент было много, мы остановились", - сообщил подсудимый.

Киясов утверждает, что сел на бордюр и закурил, а когда посмотрел в сторону автомобиля, там уже завязалась драка.

"Арман смог снять второе зеркало. Я находился на расстоянии примерно семи метров. Потом я понял, что пришел владелец автомобиля, но я его не заметил. Я сидел позади машины, а драка была впереди. Драку начал Денис Тен, после чего Арман снял ремень и начал бить его", - вспоминает события трагического дня Нуралы Киясов.

Киясов видел, как Кудайбергенов побежал в сторону спортплощадки. Денис Тен догнал его. Кудайбергенов смог отбиться и убежал, но Тен продолжил погоню.

"Я не бежал за ними, как утверждают свидетели. Я подумал, что Арман сможет убежать, и поэтому остался сидеть на тротуаре", - заявил обвиняемый.

Арман Кудайбергенов упал возле сетки, после того как Денис Тен ударил его.

"Я подбежал к ним сзади и дернул Дениса за руку. В руках у меня был нож, который я взял из сумки, когда подбежал к Арману. Я на тот момент думал запугать его, чтобы он убежал. Но Тен и не думал убегать, не испугался. Я подошел сзади и сам не понял, как воткнул ему нож. Денис Тен остановился, я посмотрел на Армана - он сидел, облокотившись на сетку. Он приподнялся и убежал, я побежал вслед за ним. Нож я выкинул в 20 метрах от места происшествия", - рассказал Киясов.

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