Нетрезвая мать оставила двоих детей в степи

Материалы в отношении нее переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Атырауской области успехом завершилась поисковая операция, передает Zakon.kz со ссылкой на atpress.kz.

13 января в 23.00 по местному времени в полицию позвонили из службы безопасности ТОО "АНПЗ" и сообщили, что к ним обратилась женщина, сообщив о пропаже своих маленьких детей рядом с заводом. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

По словам матери, пропали девочка, 2010 года рождения, и мальчик, 2015 года рождения. Был поднят весь личный состав, и полиция приступила к розыску.

Уже в двенадцатом часу ночи в степи один из участковых инспекторов обнаружил пропавших детей под кустом – трехлетний мальчик спал и был без обуви. Детей сразу доставили в городской отдел полиции №1 в микрорайоне "Балыкши", накормили и напоили горячим чаем, вызвали "скорую помощь".

Личность матери детей установлена – она 1981 года рождения. Оказалось, что в тот вечер у нее с собой были трое детей – младшего ребенка, 2011 года рождения, она забрала с собой, а двоих оставила в степи, сказав, что скоро вернется за ними. Вернувшись, детей не нашла и обратилась к охране завода. Проведенное сразу наркологическое освидетельствование показало у женщины легкую степь опьянения.

Кроме того выяснилось, что с осени прошлого года их семья состоит на учете как "неблагополучная", и ранее эта женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Материалы в отношении нее переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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