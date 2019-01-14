Золотовалютные резервы Нацбанка составили почти 31 млрд долларов

Международные резервы страны достигли 88,6 млрд долларов.

На конец 2018 года золотовалютные резервы Национального банка Казахстана, по предварительным данным, составили 30,9 млрд долларов США. Международные резервы страны достигли 88,6 млрд долларов. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на брифинге, передает Zakon.kz.

Он отметил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот.

"По состоянию на 11 января чистое изъятие ликвидности Национальным Банком Казахстана составило 3,1 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,6 трлн тенге. Доходность по нотам в декабре, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,77%-8,91%", - рассказал Д. Акишев.

По его словам, за 11 месяцев текущего года депозиты выросли на 1,7% до 17,8 трлн тенге. Депозиты в национальной валюте снизились на 1,6%. Депозиты в иностранной валюте выросли на 5,4%. В результате, долларизация депозитов на конец ноября составила 49,4%.

"Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. За 11 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 24,9% или 2,4 трлн тенге. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 8,1% или 942,7 млрд тенге", - прокомментировал Д. Акишев.

Ставка по тенговым кредитам, как отметил глава Нацбанка, предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,5% в ноябре 2018 года.

"Текущие денежно-кредитные условия оцениваются нами как близкие к нейтральному уровню. Это означает, что проводимая денежно-кредитная политика, во-первых, обеспечивает достижение целей по инфляции на горизонте 1 года, а, во-вторых, не препятствует формированию темпов экономического роста на его потенциальных значениях", - резюмировал Д. Акишев.

Он добавил, что одним из ключевых параметров дальнейших решений по базовой ставке на данном этапе становится необходимость достижения целей по инфляции в 4% на конец 2020 года.

"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти, которая снижает стабильность на внутреннем финансовом рынке, решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - заключил Акишев.

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