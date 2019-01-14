Обещавшая предоставить жилье в короткие сроки женщина задержана в Алматы

Проверяется ее причастность к другим преступлениям.

Сотрудниками полиции Алматы задержана женщина, подозреваемая в ряде мошеннических эпизодов, передает Zakon.kz.

По версии полиции, 30-летняя женщина открыла офисное помещение. Под видом риэлтора она предлагала ищущим жилье гражданам услуги по ускоренному получению жилья по государственной программе, заверяя их о возможности помочь получить жилье в Алматы вне очереди, еще и в короткие сроки.

За оказание такой услуги она требовала немалые суммы. Так, она взяла денежные средства в размере 2 миллионов 900 тысяч тенге у одной потерпевшей.

"Уже выяснено, никаких "возможностей" у фигурантки не было и намерений выполнять взятые на себя "обязательства" она не планировала. Женщина лишь присваивала деньги и оттягивала сроки. Таким образом, она путем обмана и злоупотребления доверия завладевала денежными средствами наивных граждан. В отношении подозреваемой зарегистрировано досудебное расследование по ст. 190 УК РК - мошенничество. Только по Ауэзовскому району уже доказана причастность гр.Ш. к 15 аналогичным эпизодам. Проверяется ее причастность к другим преступлениям", - рассказал начальник отдела полиции при Управлении полиции Ауэзовского района подполковник полиции Дидар Аханов.

На данный момент подозреваемая водворена в ИВС ДП города Алматы. Проводятся следственные действия. В связи с неоднократностью совершении противоправных деяний, полиция Алматы просит граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица, сообщить об этом по телефонам: 298-53-70; 298-53-71; 298-53-72 и 87001000983.

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