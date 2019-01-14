Скотокрады перестреляли коров в Жамбылской области

Они долго гоняли коров по полю в попытке увести их живыми.

В Жамбылской области задержали предприимчивых барымтачей. Они пытались угнать коров, а когда не смогли – перестреляли их. Туши животных хотели сдать в колбасный цех, но были пойманы полицейскими, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

За скотом преступники приехали на двух "Нивах". Они долго гоняли коров по полю в попытке увести их живыми. В итоге, взяв ружье, просто убили. Поймать барымтачей удалось в трехстах километрах от места выпаса. В одной машине обнаружили туши четырех животных, в другой - одну. Оказалось, еще две убитые коровы никуда не поместились. Их скотокрады вначале пытались разделать, а после просто бросили в поле.

Оба задержанных уже не раз были замечены в кражах. Теперь им грозит как минимум по три года с конфискацией имущества.

Виктория Савельева.

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