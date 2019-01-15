Водитель автобуса насмерть сбил уборщицу дорог в Шымкенте

В момент смертельного наезда женщина приводила в порядок отведенную ей территорию.

ДТП с человеческими жертвами произошло по Тамерлановскому шоссе в Шымкенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Под колеса маршрутного автобуса попала женщина, примерно 40 лет, сотрудница ЛТД "Турмыс", которое занимается уборкой улиц, обочин и тротуаров города.

В момент смертельного наезда женщина приводила в порядок отведенную ей территорию. Как и положено на сотруднице ЛТД "Турмыс" был надет оранжевый жилет со светоотражающими полосами.

На место ДТП были вызваны дознаватели, им и предстоит определить то, как именно произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Известно, что работу работники ЛТД "Турмыс" начинают в шесть утра.

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