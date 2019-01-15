Полиция ЗКО прокомментировала информацию о маньяке-убийце

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Распространяемую в мессенджере WhatsApp информацию о том, что в городе объявился маньяк, в полиции ЗКО назвали ложной, однако сообщили, что часть из рассылаемого аудиосообщения — правда, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

В аудиосообщении, которое 15 января начали рассылать друг другу жители Уральска, говорится о том, что в районе железнодорожного вокзала на женщин нападает высокий мужчина славянской национальности.

"Передай девчонкам, что в нашем районе было уже два случая нападения на женщин. Недалеко от "Урал Снаб" подходит русский мужчина, начинает разговор, потом нападает и начинает душить. Мою знакомую он чуть не убил, но ей чудом удалось спастись. Будьте осторожнее. Еще об одном похожем случае рассказала учитель из нашей школы — к ней тоже подходил схожий по описанию человек, пытался заговорить, потом перегородил дорогу. Но его спугнули прохожие", — говорит в сообщении женский голос.

В Департаменте полиции опровергли слухи о маньяке, но сообщили, что в районе ТОО "Урал Снаб" было нападение на женщину.

— 12 января примерно в 9 часов утра неизвестный угрожал физической расправой 40-летней женщине. Это произошло возле здания ТОО "Урал Снаб" по ул. Вагонный тупик, дом 1, — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

В полиции заведено уголовное дело по статье 115 УК РК "Угроза". Сейчас полицейские ищут подозреваемого.

В пресс-службе Департамента полиции подчеркивают, что похожих случаев в городе не зарегистрировано.

К тому же пресс-секретарь ДП отмечает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

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