В России закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь
"Скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков.
Фото : РИА Новости / Александр Кряжев16 января 2019, 06:51
Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщает РИА Новости.
"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник рассказала о том, что на улице Гризодубовой неизвестные граждане обкидали камнями машину скорой помощи", - отметил собеседник агентства.
Как выяснилось "скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. По данным издания, они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле.
На место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока, злоумышленников не нашли. Полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы.
Проверка по факту инцидента не проводится.
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