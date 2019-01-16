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В России закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь

"Скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков.

Фото : РИА Новости / Александр Кряжев16 января 2019, 06:51

Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщает РИА Новости.

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник рассказала о том, что на улице Гризодубовой неизвестные граждане обкидали камнями машину скорой помощи", - отметил собеседник агентства.

Как выяснилось "скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. По данным издания, они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле.

На место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока, злоумышленников не нашли. Полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы.

Проверка по факту инцидента не проводится.


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