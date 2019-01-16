В России закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь

"Скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков.

Неизвестные во Владивостоке напали на машину "скорой помощи", приехавшую на вызов, забросав ее камнями, сообщает РИА Новости.

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник рассказала о том, что на улице Гризодубовой неизвестные граждане обкидали камнями машину скорой помощи", - отметил собеседник агентства.

Как выяснилось "скорую" закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. По данным издания, они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле.

На место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока, злоумышленников не нашли. Полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы.

Проверка по факту инцидента не проводится.

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