В Узбекистане ужесточили наказание за незаконный оборот валюты

Более строгие наказания за незаконный оборот валюты введены в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.

Усилена административная и уголовная ответственность за незаконный оборот валюты, следует из положений закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения", сообщает gazeta.uz.

Документ подписан президентом Узбекистана 15 января.

Санкция статьи 170 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Кодекса об административной ответственности теперь включает административный арест на 15 суток или наложение штрафа в сумме 20 минимальных размеров заработной платы с конфискацией валютных ценностей.

Ранее эта же статья предусматривала санкцию только в виде штрафа от 3 до 5 МРЗП с конфискацией валютных ценностей.

Статья 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) изложена в новой редакции.

Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, наказываются штрафом от 75 до 100 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.

Ранее незаконное приобретение или сбыт валюты переходили из категории административных правонарушений в категорию уголовных преступлений в случае, если размер ценностей был значительным (от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы).

Те же действия, совершенные в значительном размере, наказываются штрафом от 100 до 300 МРЗП или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы от 1 года до 3 лет.

Прежде наказание за эти преступления предусматривало штраф до 75 МРЗП или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 300 до 500 МРЗП или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Ранее эти преступления наказывались штрафом от 75 до 200 МРЗП или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов.

Те же действия, совершенные в особо крупном размере или организованной группой или в ее интересах наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет.

До сего дня предусматривалось наказание в виде штрафа от 200 до 500 МРЗП или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Разработчиками изменений в КоАО и Уголовный кодекс выступили Генеральная прокуратура и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ней. Авторы полагают, что усиление ответственности за незаконный оборот валюты позволит повысить эффективность профилактики валютных преступлений, увеличить размер покупки обменными пунктами у населения иностранной валюты, снизить уровень теневого сектора экономики и устранить каналы неконтролируемого оттока иностранной валюты.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями за 9 месяцев 2018 года выявил 2069 фактов незаконного оборота иностранной валюты (за этот же период 2017 года — 1656), по которым возбуждены 398 (349) уголовных дел и 1671 (1307) административных производств. У правонарушителей изъято 2,8 (3,1) млн долларов и 6,7 (8,7) млрд сумов, всего иностранной валюты в сумовом эквиваленте — 30,5 (23,3) млрд сумов.

Изучение Генпрокуратурой административных производств показало, что в 2016—2017 годах и за девять месяцев 2018 года 192 лица ежегодно от 4 до 6 раз привлекались к административной ответственности за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в незначительном размере.

Необходимость принятия поправок обосновывалась тем, что незаконный оборот валюты негативно отражается на реформах в стране, создает предпосылки для формирования теневой экономики, увеличения коррупционной преступности и легализации преступных доходов.

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